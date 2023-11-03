Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на юго-западе Москвы

21 детскую площадку обновили в жилых кварталах на Профсоюзной улице. Итогами благоустройства на юго-западе Москвы поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Вдоль Профсоюзной привели в порядок маршрут от улицы Бутлерова до МКАД. Там обновили покрытие дорожек, обустроили цветники, а также установили парковые качели, беседки и лавочки.

Кроме того, вблизи метро "Беляево", "Коньково" и "Теплый Стан" расширили тротуары. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.