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03 ноября, 08:00

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Собянин рассказал о крупнейших проектах благоустройства на юго-западе Москвы

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21 детскую площадку обновили в жилых кварталах на Профсоюзной улице. Итогами благоустройства на юго-западе Москвы поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Вдоль Профсоюзной привели в порядок маршрут от улицы Бутлерова до МКАД. Там обновили покрытие дорожек, обустроили цветники, а также установили парковые качели, беседки и лавочки.

Кроме того, вблизи метро "Беляево", "Коньково" и "Теплый Стан" расширили тротуары. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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