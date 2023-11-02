Юрист рассказала, в каком случае сдача микроквартиры в аренду обернется штрафом

В Москве выставили объявление о сдаче в аренду "студии" площадью 10 метров без ванной и туалета. Душ предлагается принимать платно в фитнес-центре на первом этаже дома. Стоимость такого жилья – 24 тысячи рублей. Вместе с юристом разбираемся, насколько законны такие предложения.



Удобства на другом этаже

Мини-квартира, наделавшая шума в Сети, находится в Беговом районе столицы в ЖК бизнес-класса. Жилая площадь "студии" из объявления составляет всего 3,4 метра, причем половину помещения занимает диван. Также в апартаментах находится небольшой стеллаж, вешалка для одежды, два зеркала и крохотная раковина. Ванной, туалета, окон и кухни нет: владелец предлагает принимать душ в платном фитнес-центре на первом этаже дома, а питаться – в столовых и кафе, которых много поблизости. Собственник подчеркнул, что отсутствие окна – даже плюс для квартиранта: якобы из-за этого в помещении всегда будет тепло.

Стоимость арендной платы – 24 тысячи рублей с учетом коммуналки. При этом хозяин не готов сдавать квартиру кому попало: курящих и недовольных, "с кучей вопросов и требований" он попросил проигнорировать объявление.

"Это апартамент по типу мини-квартирки для деловых, не связанных с бытом и прочими обременениями людей. Апартамент предназначен для "отдохнуть и переночевать" в тишине и спокойствии", – написал владелец.

Подобные предложения в Москве не редкость. Например, у метро "Сухаревская" сдают помещение площадью девять метров. Автор объявления обещает, что для комфортного проживания есть вся необходимая мебель. У входа располагается небольшая кухня с плитой, раковиной и духовой печью, есть санузел. Стоимость таких "хором" – 55 тысяч рублей в месяц.

При этом микроквартиры в столице не только сдают, но и продают. Например, в октябре на сайтах появилось объявление о продаже жилья площадью всего 8,8 квадрата за 7,8 миллиона рублей. В студии, которая находится на 42-м этаже одного из небоскребов "Москва-Сити", есть панорамное окно, однако к нему вряд ли получится подойти – всю ширину комнаты занимает двуспальная кровать. В студии также есть крохотная прихожая, кухня и санузел.



Жить можно?

Собственник недвижимости вправе сдавать как жилое, так и коммерческое помещение, площадь при этом может быть любая – хоть три метра. Однако важно помнить, что искать квартиросъемщиков для нежилых апартаментов незаконно, рассказала Москве 24 юрист Алла Георгиева.

По ее словам, те, кто сдают, например, кладовку под видом жилья, после жалоб соседей и проверок могут получить штраф. Арендаторы же будут просто выставлены за дверь, несмотря на какие-либо подписанные ранее бумаги.



Алла Георгиева юрист Например, если вы видите объявление о поиске съемщиков в "квартиру" на цокольном этаже или без окон, то, скорее всего, это нежилое помещение, а собственник сдает его под проживание незаконно.

Ответственность в таком случае наступает по статье КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта". Штраф для физлиц – до 1 000 рублей, для предпринимателей – до 2 000 рублей, для юрлиц – до 20 тысяч рублей плюс приостановление деятельности до трех месяцев.

Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, прежде чем оплачивать аренду, необходимо убедиться в назначении помещения и в том, что собственник имеет право распоряжаться им. Для этого необходимо запросить:

выписку из ЕГРН, актуальную на дату заключения сделки

договор-купли продажи

выписку из домовой книги о количестве зарегистрированных лиц

паспорт арендодателя

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Юрист подчеркнула, что все документы должны быть в подлинном виде – ксерокопии, электронные версии не подойдут для подтверждения права собственности на квартиру.