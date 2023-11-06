Посвященная проекту "Питомцы в Москве" фотовыставка открылась в парке "Яуза"

Фото: пресс-служба программы «Мой район»

Фотовыставка, посвященная проекту "Питомцы в Москве" отрылась в столичном парке "Яуза". На 20 стендах можно увидеть снимки современных площадок для выгула собак, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Одно из правил проекта "Питомцы в Москве": содержание собак в городе должно быть комфортным как для владельцев, так и для тех, у кого питомцев нет. На фотовыставке первые смогут узнать больше об активном выгуле, а вторые – увидеть жизнь глазами собаководов", – подчеркнул директор парка Александр Сапронов.

Выставка располагается у западного входа в парк "Певческое поле", входящий в состав "Яузы". Вход свободный. Экспозиция будет работать до 30 ноября.

"Открытие новой площадки в парке "Яуза" – еще одно подтверждение того, что дог-френдли-культура сейчас стремительно развивается. Городская среда становится более комфортной и дружелюбной по отношению к собаководам", – добавили в Российской кинологической федерации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за два года работы проекта "Питомцы в Москве" в столице обустроили 52 площадки для кинологических мероприятий с собаками, в том числе открыли Кинологический парк на Кольской улице в Бабушкинском районе.

По словам мэра Москвы, приоритетной при создании пространств для питомцев является безопасность. В настоящее время в столице обустраивают еще восемь площадок для выгула и организации тренировок с питомцами, подчеркнул градоначальник.

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк