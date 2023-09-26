Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За два года работы проекта "Питомцы в Москве" в городе обустроили 52 площадки для кинологических мероприятий с собаками, в том числе открыли Кинологический парк на Кольской улице в Бабушкинском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Площадка на Кольской улице стала одной из самых больших в России. Она является частью нового парка "Яуза".

"Здесь две зоны с профессиональными тренажерами, на которых жители могут заниматься дрессировкой своих питомцев. Для проведения крупных спортивных соревнований есть большое поле и удобные трибуны на 170 человек", – рассказал Собянин.

Работу над проектом вели специалисты Российской кинологической федерации. Главной целью задумки было создание новой и удобной инфраструктуры для выгула собак.

Мэр обратил внимание, что приоритетной при создании пространств для питомцев является безопасность. Все 52 пространства оснащены выходом-тамбуром с двойными воротами, что позволяет удерживать собак на территории и защищает их и окружающих от случайного выхода за ее пределы.

В настоящее время в Москве обустраивают еще восемь площадок для выгула и организации тренировок с питомцами.

Помимо специально оборудованных зон, москвичи, имеющие домашних животных, могут воспользоваться услугами сервиса "Мой питомец". В нем хранятся амбулаторные карты питомцев, содержащие данные о посещениях государственных ветклиник, результатах анализов и другие. Там же горожане имеют возможность записать домашних животных на прием к специалистам 15 ветеринарных направлений.



"Жизнь в большом городе": ветеринарная Москва