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03 ноября, 11:30

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Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на юго-западе Москвы

Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на юго-западе Москвы

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После благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, в проекте учли особый охранный статус этой территории.

Там отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные скульптуры, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону для воркаута. Кроме того, заменили покрытие дорожек и отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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