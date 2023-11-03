Парк 40-летия ВЛКСМ благоустроили на юго-западе Москвы

После благоустройства парка 40-летия ВЛКСМ на юго-западе Москвы появилась новая зона отдыха. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, в проекте учли особый охранный статус этой территории.

Там отреставрировали сохранившиеся и воссоздали утраченные скульптуры, восстановили три фонтана, организовали детские площадки, скейт-парк и зону для воркаута. Кроме того, заменили покрытие дорожек и отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.