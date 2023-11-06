В столице реализовали 20 идей участников проекта "Питомцы в Москве". Лучшие предложения отобрали на платформе "Город идей". Так, с начала года при участии москвичей благоустроили 26 площадок для выгула собак. Их разделили на несколько функциональных зон.

На территории для тренировок питомцев появилось износоустойчивое мягкое покрытие из каучуковой крошки. В зонах для свободного выгула постелили рулонный газон. Также добавили навесы от дождя и инфостенды.

Одну из самых больших и удобных кинологических площадок в стране оборудовали в парке "Яуза". Здесь москвичи могут дрессировать своих питомцев, а для крупных спортивных соревнований есть большое поле и трибуны на 170 зрителей.

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