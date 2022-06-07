Длинная очередь образовалась на акции "Вторая жизнь тюльпанам" в Сокольниках

Почти километровая очередь выстроилась в Сокольниках 7 июня. Там проходит акция "Вторая жизнь тюльпанам".

Сотрудники раздают всем желающим луковицы растений из цветников парка. Эти тюльпаны украшали парк весной.

Зацвести они должны в следующем году, если их правильно хранить. Высадить будущие цветы нужно будет с 10 сентября по 10 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

