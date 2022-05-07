Портрет изобретателя Александра Попова украсил Останкинскую башню

Портрет изобретателя Александра Попова украсил Останкинскую телебашню. Фасад подсветили в честь Дня радио – профессионального праздника работников связи.

Увидеть поздравление на башне можно до 23 часов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.