Авиация приняла участие в генеральной репетиции парада Победы

В Москве прошла репетиция парада в честь Дня Победы. Участвовала в ней и авиация. Над Красной площадью пролетели 77 самолетов и вертолетов – это и легендарные, всем известные, машины, и новейшие истребители.

Был даже так называемый "самолет судного дня". А в финале репетиции шутрмовики Су-25 традиционно окрасили небо в цвета российского триколора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.