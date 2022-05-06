Поезда "Аэроэкспресса" дадут "Гудок Победы" 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Аэроэкспресс" присоединилась к всероссийской акции "Гудок Победы": в 12:00 9 мая в честь праздника поезда подадут продолжительный звуковой сигнал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Аэроэкспресс" уже не в первый раз поддержит акцию, в которой участвуют железнодорожники всей страны, в память о событиях и участниках Великой Отечественной войны", – сказали в пресс-службе.

Кроме того, до 10 мая ветераны Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса, а на кассах сотрудники компании поздравляют ветеранов, дарят им подарки и цветы.

Терминалы аэроэкспрессов украсили по случаю грядущего праздника, также там звучат музыкальные композиции, посвященные Дню Победы.

Ранее стало известно, что к акции "Гудок Победы" присоединятся поезда Центральной пригородной пассажирской компании. Помимо этого, перевозчик вместе с Музеем Победы подготовил тематическую викторину о роли железной дороги и подвиге железнодорожников в годы ВОВ.

