Метро в центре Москвы закрыли на выход из-за репетиции парада Победы

05:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Некоторые станции столичного метро изменили режим работы из-за репетиции парада Победы.
Выход закрыли на станциях "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая". На станции "Библиотека имени Ленина" возможна только пересадка. Ограничения будут действовать до окончания репетиции.
В репетиции парада Победы в 2022 году примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.
В составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".
В авиационной части репетиции парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, а также восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть репетиции парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".
Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая
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