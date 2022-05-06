Москвичам напомнили о бесплатной парковке 9 и 10 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парковки на всех улицах столицы 9 и 10 мая будут бесплатными. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что 7 и 8 мая городские парковки будут работать в обычном режиме.

"В субботу – платно, в воскресенье – бесплатно везде, кроме улиц с тарифом 380 и 450 рублей в час", – говорится в сообщении.

Парковки со шлагбаумом останутся платными во все праздничные дни.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.