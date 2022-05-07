В Москве проходит генеральная репетиция парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Колонны пехоты и техники проходят по главной площади страны. В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

В составе шествия впервые пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В первый раз по Красной площади проедут и современные 122-миллиметровые РСЗО "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Также в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов. В финале мероприятия в небе над Москвой пролетят девять самолетов пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "Кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага.

Ранее на Красной площади прошли две ночные тренировки парада – 28 апреля и 4 мая. Авиационную часть также уже отрабатывали 4 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.

Он также сообщил, что Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы лидеров из других стран.

