В Москве проходит генеральная репетиция парада Победы

10:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Красной площади в Москве началась генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Колонны пехоты и техники проходят по главной площади страны. В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.
В составе шествия впервые пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В первый раз по Красной площади проедут и современные 122-миллиметровые РСЗО "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем.
Также в параде примут участие 77 самолетов и вертолетов. В финале мероприятия в небе над Москвой пролетят девять самолетов пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в построении "Кубинский бриллиант" и шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо в цвета российского флага.
Ранее на Красной площади прошли две ночные тренировки парада – 28 апреля и 4 мая. Авиационную часть также уже отрабатывали 4 мая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.
Он также сообщил, что Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы лидеров из других стран.
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