Организатор рассказал об экспонатах на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030"

На форуме "Москва 2030" работают выставочные площадки программы "Мой район". Администратор павильона "Робототехника" Алексей Крылов рассказал, что в парке 50-летия Октября представлены робототехнические системы, катушки Тесла и плазменные колбы. Здесь также проходят лекции об электричестве, от его истории до перспектив будущего.

По словам представителя оргкомитета форума Ивана Кутузова, Москва уже реализовала множество проектов, которые недавно казались невозможными – цифровой двойник города, роботы-доставщики и интеллектуальные системы управления транспортом. На форуме посетителям предлагают поразмышлять, как мегаполисы могут развиваться в ближайшие годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.