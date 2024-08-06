Второй городской планетарий открылся в Музее космонавтики

Планетарий, открывшийся в московском Музее космонавтики, приблизит своих посетителей к звездам. Они станут доступными для посетителей ВДНХ благодаря современным технологиям, которые демонстрируют данное явление в очень высоком разрешении.

Для гостей также подготовили целую подборку фильмов о Вселенной – их можно посмотреть на специальном купольном экране. Чем удивят москвичей и гостей столицы в новом планетарии города – в эфире телеканала Москва 24.

