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06 августа, 22:30

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Второй городской планетарий открылся в Музее космонавтики

Второй городской планетарий открылся в Музее космонавтики

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Планетарий, открывшийся в московском Музее космонавтики, приблизит своих посетителей к звездам. Они станут доступными для посетителей ВДНХ благодаря современным технологиям, которые демонстрируют данное явление в очень высоком разрешении.

Для гостей также подготовили целую подборку фильмов о Вселенной – их можно посмотреть на специальном купольном экране. Чем удивят москвичей и гостей столицы в новом планетарии города – в эфире телеканала Москва 24.

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