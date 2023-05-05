Новости часа: ЦОДД спрогнозировал трафик столичных дорог вечером 5 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр организации дорожного движения спрогнозировал, какая обстановка будет на дорогах вечером в пятницу, 5 мая. Ожидается, что трафик составит 5–6 баллов.

Минувший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дептранс напомнил, что изменилось расписание пригородных электричек Ленинградского направления. Изменения вступили в силу с 5 мая.