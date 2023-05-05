Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Общество

Новости часа: ЦОДД спрогнозировал трафик столичных дорог вечером 5 мая

Новости часа: ЦОДД спрогнозировал трафик столичных дорог вечером 5 мая

Более 100 новых современных трамваев появятся в столице

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали, как устроена вентиляция на БКЛ метро

Москву украсят около 56 млн цветов в 2023 году

Новости часа: Кремль не исключает контактов РФ и США – Песков

Дептранс сообщил, что до 2025 года в столице появится 150 современных трамваев

Новости часа: ЦППК проведет программу для пассажиров пригородных поездов ко Дню Победы

100 новых велопарковок на причалах появятся в столице

Москвичам рассказали о капремонте в Боткинской больнице

Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим 6–9 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центр организации дорожного движения спрогнозировал, какая обстановка будет на дорогах вечером в пятницу, 5 мая. Ожидается, что трафик составит 5–6 баллов.

Минувший апрель в Москве вошел в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дептранс напомнил, что изменилось расписание пригородных электричек Ленинградского направления. Изменения вступили в силу с 5 мая.

Читайте также
городтранспортобществопогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика