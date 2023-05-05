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Фигурантам дела об избиении баскетболиста Шведа предъявили обвинение
Фото: МВД России
Троим подозреваемым по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре", – указывается в сообщении.
На Шведа напали вблизи одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве 2 мая. В результате нападения баскетболист получил черепно-мозговую травму. По факту инцидента возбудили уголовное дело.
Полиция задержала троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 20 лет.
Столичная прокуратура передала дело об избиении баскетболиста ЦСКА в московский главк Следственного комитета, так как один из фигурантов дела не достиг совершеннолетия.
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