Фигурантам дела об избиении баскетболиста Шведа предъявили обвинение

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Троим подозреваемым по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа предъявлены обвинения по статье о хулиганстве, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре", – указывается в сообщении.

На Шведа напали вблизи одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве 2 мая. В результате нападения баскетболист получил черепно-мозговую травму. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Полиция задержала троих подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 17 и 20 лет.

Столичная прокуратура передала дело об избиении баскетболиста ЦСКА в московский главк Следственного комитета, так как один из фигурантов дела не достиг совершеннолетия.

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