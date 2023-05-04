Дело об избиении баскетболиста Шведа передали из МВД в столичный СК

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Столичная прокуратура изъяла дело об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа из МВД и передала в московский главк Следственного комитета (СК). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Расследование дела перешло под контроль СК в связи с тем, что один из фигурантов дела не достиг совершеннолетия, а преступление, в котором он подозревается, носит особо тяжкий характер.

"Трое подозреваемых 17 и 20 лет задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время устанавливаются их возможные соучастники", – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура продолжает контролировать ход расследования дела.

На Шведа напали вблизи одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. В результате инцидента баскетболист получил черепно-мозговую травму.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. В среду, 3 мая, столичная полиция задержала подозреваемых во нападении на баскетболиста.

