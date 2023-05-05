Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим 6–9 мая

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В период с 6 по 9 мая столичные городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все предприятия и компании комплекса городского хозяйства предусмотрят круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

"На дежурство заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", – заявил Бирюков.

Вице-мэр добавил, что на территориях жилого и нежилого фонда установят особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности. Специалисты проследят за работой инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Бирюков подчеркнул, что все системы ресурсообеспечения обладают необходимым резервом мощности, что помогает обеспечить бесперебойное функционирование механизмов жизнеобеспечения Москвы. Кроме того, специалисты проведут уборку дорог, пешеходных зон и дворов.

Ранее сообщалось, что 7 и 9 мая в Москве закроют ряд подземных пешеходных переходов: на Волгоградском проспекте, на участке Садового кольца, от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице.

Также их перекроют на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, на участке Садового кольца, от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара. В Центре организации дорожного движения рекомендовали водителям пересесть на общественный транспорт.

Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов