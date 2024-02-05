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05 февраля, 22:30

Город

Дом для переселения по реновации в Марьиной роще достроят в марте 2024 года

Дом для переселения по реновации в Марьиной роще достроят в марте 2024 года

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Строительство дома, предназначенного для переселения москвичей из ветхого жилья, в Марьиной роще обещают завершить в марте 2024 года. По правилам программы реновации, каждая новая квартира будет примерно на 10 квадратных метров больше старого жилья горожан.

Площадь одной из двухкомнатных квартир в новом здании составляет более 50 "квадратов". Строители почти закончили отделку, положили ламинат, керамогранит и поклеили обои под покраску, чтобы у будущих жильцов была возможность внести изменения в интерьер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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