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01 февраля, 10:45

Город

Почти 30 тыс машин эвакуировали с парковочных мест для инвалидов в Москве в 2023 году

Почти 30 тыс машин эвакуировали с парковочных мест для инвалидов в Москве в 2023 году

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Почти 30 тысяч машин эвакуировали за год с парковочных мест для инвалидов, которые они занимали, не имея специального разрешения. Для людей, испытывающих проблемы со здоровьем, отводится примерно 10% от всего столичного парковочного пространства.

В Дептрансе следят за тем, чтобы на таких местах оставляли автомобили только те, кто имеет на это право. Если на такое место паркуется машина без специального знака, то ее эвакуируют, а нарушителя штрафуют.

Как отметили в ведомстве, с мест для инвалидов увозили и дорогие автомобили. Чаще всего это были Mercedes и BMW, еще среди тех, кто парковался не по правилам, были владельцы Porsche, Jaguar, Cadillac и Tesla.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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