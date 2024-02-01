01 февраля, 10:45Город
Почти 30 тыс машин эвакуировали с парковочных мест для инвалидов в Москве в 2023 году
Почти 30 тысяч машин эвакуировали за год с парковочных мест для инвалидов, которые они занимали, не имея специального разрешения. Для людей, испытывающих проблемы со здоровьем, отводится примерно 10% от всего столичного парковочного пространства.
В Дептрансе следят за тем, чтобы на таких местах оставляли автомобили только те, кто имеет на это право. Если на такое место паркуется машина без специального знака, то ее эвакуируют, а нарушителя штрафуют.
Как отметили в ведомстве, с мест для инвалидов увозили и дорогие автомобили. Чаще всего это были Mercedes и BMW, еще среди тех, кто парковался не по правилам, были владельцы Porsche, Jaguar, Cadillac и Tesla.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.