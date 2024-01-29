29 января, 17:30Новости
Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована
На юге Москвы отреставрируют водоемную башню XIX века. Проект уже согласован, рассказал Сергей Собянин.
Зданию в 1-м Павелецком проезде вернут первоначальный облик: восстановят двери и окна, расчистят кирпичные стены, приведут в порядок лестницы. В прошлом эта башня, расположенная на станции Москва-Товарная, снабжала водой ближайшие депо и паровозы.
После обновления там планируют проводить выставки. Это сооружение, как и многие другие, восстановят по городской программе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.