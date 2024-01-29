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29 января, 17:30

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Собянин: водоемная башня на станции Москва-Товарная будет отреставрирована

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На юге Москвы отреставрируют водоемную башню XIX века. Проект уже согласован, рассказал Сергей Собянин.

Зданию в 1-м Павелецком проезде вернут первоначальный облик: восстановят двери и окна, расчистят кирпичные стены, приведут в порядок лестницы. В прошлом эта башня, расположенная на станции Москва-Товарная, снабжала водой ближайшие депо и паровозы.

После обновления там планируют проводить выставки. Это сооружение, как и многие другие, восстановят по городской программе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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