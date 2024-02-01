Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Благотворительный день пройдет на катке на ВДНХ 3 февраля. Ежегодная акция состоится уже в 10-й раз. Гостей ждет праздничная программа, а все собранные средства направят в благотворительные фонды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Официальная церемония открытия начнется в 12:00. На ней выступят актер и основатель благотворительного фонда Константин Хабенский, телеведущая Алла Михеева, актеры Антон Богданов и Ольга Сутулова, певец Владимир Левкин, актеры и основатели фонда "Я есть!" Ксения Алферова и Егор Бероев и многие другие. Ведущим программы выступит актер Георгий Перадзе.

После этого, в 12:40, на катке пройдет массовый заезд в карнавальных масках. Участники смогут прокатиться с известными благотворителями, подопечными фондов и их близкими.

В 13:00 начнется программа от "Союзмультпарка": на катке появятся герои известных мультфильмов, которые проведут разминку и устроят викторину для всех желающих.

"Мы рады, что уже в десятый раз встретимся на катке на ВДНХ с коллегами из других фондов, подопечными, волонтерами и сотнями детей и взрослых, которые вместе с нами станут участниками большого и доброго дела. В рамках работы нашего фонда мы часто говорим, что повседневная благотворительность и помощь другим – это просто", – поделился Хабенский.

Актер добавил, что добрые дела, которые становятся традицией, делают нашу жизнь лучше.

В этом году благотворительный день организован совместно с фондом Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с опухолями мозга, фондом помощи хосписам "Вера", который поддерживает неизлечимо больных людей и их родственников, фондом "Линия жизни", помогающим детям с тяжелыми заболеваниями, и фондом поддержки людей с ментальными особенностями развития "Я есть!".

Ранее председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова сообщила, что жители Москвы исполнили более 1 250 желаний детей в рамках акции "Добрая елка".

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в прошлом году году столичные волонтерские центры "Доброе место" посещали в 2,5 раза чаще, чем годом ранее. В "Добрых местах" можно получить волонтерские книжки, принять участие в программах развития компетенций, а также пройти инструктажи.

Благотворительную акцию провели на ГУМ-катке на Красной площади