В главном доме городской усадьбы в Хамовниках начались противоаварийные работы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В главном доме городской усадьбы в Сеченовском переулке начались противоаварийные работы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что здание городской усадьбы было построено в 1820-х годах. Сегодня оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание является редким образцом послепожарного деревянного строительства, в декоре которого сочетаются эклектичные и неоклассические элементы.

Как отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, здание находится в неудовлетворительном состоянии и уже долгое время стоит закрытым под сеткой.

Здание сохранило объемы и структуру, характерные для главных домов городских усадеб начала XIX века. Его стены украшены рустом, окна оформлены треугольными фронтонами на полуколоннах. Отмечается также, что работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилась реставрация главного фасада здания бывшей аптеки Феррейна. В ходе работ специалисты вернули ему исторический светло-песчаный цвет.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке.