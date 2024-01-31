Собянин: 26 объектов здравоохранения ввели в ТиНАО с 2012 года

26 новых объектов здравоохранения заработали в ТиНАО с 2012 года, причем 14 из них возвели за счет городского бюджета, строительство еще 12 оплатили частные инвесторы. Среди наиболее крупных и значимых проектов – многопрофильный клинический центр "Коммунарка", и поликлиника в Щербинке.

Сергей Собянин подчеркнул в своем телеграм-канале, что за 10 лет в ТиНАО удалось создать плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.