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Строительство храма близится к завершению в Крылатском

Строительство храма близится к завершению в Крылатском

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В Крылатском близится к завершению строительство храма. Его возвели в честь святого равноапостального князя Владимира.

Белый храм с золотыми куполами построен в старорусских традициях. Он украшен растительным орнаментом и скульптурными вставками. Сейчас идет внутренняя отделка: штукатурка, электропроводка и монтаж теплового пункта.

После храм украсят мозаичными иконами. К работе привлекут известных скульпторов, мастеров мозаичистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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