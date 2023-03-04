16:30Город
Строительство храма близится к завершению в Крылатском
В Крылатском близится к завершению строительство храма. Его возвели в честь святого равноапостального князя Владимира.
Белый храм с золотыми куполами построен в старорусских традициях. Он украшен растительным орнаментом и скульптурными вставками. Сейчас идет внутренняя отделка: штукатурка, электропроводка и монтаж теплового пункта.
После храм украсят мозаичными иконами. К работе привлекут известных скульпторов, мастеров мозаичистов.
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