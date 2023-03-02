Россиянам рассказали о главных антитрендах этой весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В текущем весеннем сезоне из своего гардероба лучше исключить короткие куртки без застежек, бриджи и куртки с мехом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стилиста Ольгу Соколенко.

"В первую очередь советую отказаться от болеро. Но есть разница между укороченными вариантами и вариантами в стиле балеткора с длинными рукавами – последние в моде", – заявила она.

Соколенко добавила, что бриджи-джоггеры лучше всего заменить на другие модели. Например, в этом сезоне актуальность обретут бриджи-парашюты или с накладными карманами, считает стилист.

Куртки с мехом будут соответствовать моде лишь в том случае, если они винтажные. По словам эксперта, в тренде остаются оверсайз-куртки, которые напоминают бомбер.

В список антитрендов этой весны попали очки формы "кошачьи глаза" в металлической оправе, сеты колец или дешевых тонких браслетов, серьги в виде кисточек, а также узкие бархатные чокеры.

Между тем стилист Владислав Лисовец заявил, что главным трендом этого сезона станет громкая сексуальность. По мнению эксперта, ее можно проявить в фасонах, фактурах и грубых маскулинных атрибутах одежды.

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