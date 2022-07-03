В ближайшие три года в ТиНАО построят еще 8 медучреждений

В ближайшие три года в ТиНАО построят еще восемь больниц и поликлиник.

При этом за прошедшие 10 лет в Новой Москве ввели в эксплуатацию 19 объектов здравоохранения. Кроме того, каждый день на дежурство в ТиНАО заступает 64 машины скорой помощи.

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