Подсветка колеса обозрения "Солнце Москвы" изменится 4 февраля

"Солнце Москвы" станет лавандовым. Подсветка столичного колеса обозрения изменится 4 февраля, в день борьбы против рака.

В знак солидарности сотрудники закрепят на одежде лавандовые ленточки – это международный символ единения людей против онкологии. Такие же ленты будут раздавать всем посетителям.

Также 4 февраля в 14:00 аттракцион посетят подопечные благотворительного фонда "Подари жизнь", который помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.