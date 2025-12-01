В столице стартовал проект "Зима в Москве"

В Москве 1 декабря начал работу традиционный сезонный проект "Зима в Москве", который продлится 3 месяца. Фестивали, ярмарки, экскурсии и концерты пройдут на 400 площадках по всему городу, включая старинные усадьбы, городские катки и развлекательные пространства в центре.

Как отметила куратор фестиваля "Усадьбы Москвы", одна из ключевых целей проекта – привлечь внимание москвичей и туристов к историческому наследию города. Гости уже могут опробовать развлечения, например, отправить памятные открытки или продегустировать специальный новогодний чай.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.