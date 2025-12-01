Туман накрыл Москву утром 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туман окутал Москву утром в понедельник, 1 декабря. Тем не менее погодные условия не повлияли на работу столичных аэропортов, сообщает РИА Новости.

Представители Домодедово и Шереметьево отметили, что воздушные гавани работают штатно, продолжая отправлять и принимать рейсы по расписанию.

Онлайн-табло аэропортов Внуково и Жуковский также свидетельствуют о том, что эти авиагавани отправляют и принимают рейсы в стандартном режиме.

По прогнозам, настоящая метеорологическая зима и устойчивый снежный покров придут в Центральную Россию не раньше второй половины декабря. Прогнозируется, что декабрь в регионе будет теплым.