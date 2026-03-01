Форма поиска по сайту

01 марта, 10:00

Город

В Москве сохраняется проблема несанкционированного доступа на крыши жилых домов

Количество электромобилей в Москве составило более 40 тысяч

Москва готовится к масштабному паводку после аномально снежной зимы

Календарная весна стартовала в Москве с потепления

Жителям дома на западе столицы пришлось искать съемные квартиры из-за трещины в плите

Услуги шиномонтажа подорожают на 10% с первым стабильным потеплением

Большой кольцевой линии столичного метро исполнилось 3 года

Ремонт железнодорожных путей между станциями Реутов и Железнодорожная начался на МЦД-4

Туман накрыл Москву 1 марта

Комедия "Свадьба Кречинского" проходит в Театре сатиры в необычном воплощении

В Москве сохраняется проблема несанкционированного доступа на крыши жилых домов. Некоторые горожане, несмотря на запреты, поднимаются на высоты ради эффектных фотографий и видов.

Однако такие действия не только незаконны, но и крайне опасны для жизни. По закону доступ на крыши разрешен только сотрудникам управляющих компаний и специальным службам при наличии соответствующего допуска и страховки. За несанкционированный выход предусмотрены штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

