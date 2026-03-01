В Москве сохраняется проблема несанкционированного доступа на крыши жилых домов. Некоторые горожане, несмотря на запреты, поднимаются на высоты ради эффектных фотографий и видов.

Однако такие действия не только незаконны, но и крайне опасны для жизни. По закону доступ на крыши разрешен только сотрудникам управляющих компаний и специальным службам при наличии соответствующего допуска и страховки. За несанкционированный выход предусмотрены штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

