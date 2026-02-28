Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве в первую неделю весны

28 февраля и 1 марта в Москве ожидается теплая весенняя погода. Также возможны осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. Воздух прогреется до плюс четырех градусов.

На дорогах возможна гололедица. На следующей неделе в Москву вернутся морозы. Столбик термометра опустится до минус 15 градусов. Что ждать дальше? Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в эфире телеканала Москва 24.

