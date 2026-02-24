В России с 1 марта изменятся правила покупки и оформления машин

В России с 1 марта меняются правила покупки и оформления машин. Не нужно будет предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Однако ездить без него по-прежнему нельзя.

Кроме того, уже не будет 10-дневного срока на регистрацию машины. Теперь бывший собственник может подать заявление о снятии автомобиля с учета практически мгновенно и тем самым избежит штрафов за правонарушения нового владельца.

Также меняются правила подготовки водителей и появляются новые требования к локализации такси. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.