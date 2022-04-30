Германия поддержит поэтапный отказ ЕС от российской нефти

Германия сыграла не последнюю роль в продвижении шестого пакета санкций против России и готова поддержать поэтапный отказ Евросоюза от российских поставок нефти. Об эмбарго могут объявить уже на следующей неделе, пишет The New York Times.

При этом Европа так просто не готова отказаться от российского газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.