ЦБ рассчитывает, что сможет применить меры правовой защиты для разморозки резервов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила надежду, что регулятор сможет применить меры правовой защиты для обеспечения разморозки российских золотовалютных резервов.

"Что касается возможной конфискации замороженной части российских золотовалютных резервов, мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Это большая организационная, юридическая работа", – сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина пояснила, что текущая ситуация, когда многие правовые институты были отменены, не внушает уверенности в том, что ЦБ позволят использовать меры правовой защиты.

"Что касается нашей стратегии и тактики правовой защиты, сейчас идет активная работа по этому направлению, но, наверное, о деталях пока говорить преждевременно", – заявила глава регулятора.

Говоря о действующей системе оплаты газа рублями, Набиуллина отметила, что ЦБ не видит необходимости в ее изменении. По ее словам, определенный указом Владимира Путина и Банком России порядок продажи иностранной валюты, поступающей на специальные счета в качестве оплаты, согласован с уполномоченным банком и понятен для покупателей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили примерно половину золотовалютных резервов России. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

