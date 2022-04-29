ЦБ рассчитывает, что сможет применить меры правовой защиты для разморозки резервов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила надежду, что регулятор сможет применить меры правовой защиты для обеспечения разморозки российских золотовалютных резервов.
"Что касается возможной конфискации замороженной части российских золотовалютных резервов, мы готовим все необходимые меры правовой защиты на случай любого развития ситуации. Это большая организационная, юридическая работа", – сказала она на пресс-конференции.
Набиуллина пояснила, что текущая ситуация, когда многие правовые институты были отменены, не внушает уверенности в том, что ЦБ позволят использовать меры правовой защиты.
"Что касается нашей стратегии и тактики правовой защиты, сейчас идет активная работа по этому направлению, но, наверное, о деталях пока говорить преждевременно", – заявила глава регулятора.
Говоря о действующей системе оплаты газа рублями, Набиуллина отметила, что ЦБ не видит необходимости в ее изменении. По ее словам, определенный указом Владимира Путина и Банком России порядок продажи иностранной валюты, поступающей на специальные счета в качестве оплаты, согласован с уполномоченным банком и понятен для покупателей.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили примерно половину золотовалютных резервов России. Речь идет о сумме порядка 300 миллиардов долларов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Западные страны заморозили около 300 млрд долларов резервов ЦБ РФ – Набиуллина
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: