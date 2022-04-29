В Германии назвали заморозку российской валюты деструктивной мерой

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Возобновление экономических связей позволило бы Германии договориться с Россией о способах оплаты за газ, сообщил член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

Он назвал деструктивной мерой замораживание российской иностранной валюты. По его мнению, она направлена на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе.

"Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты", – цитирует Крупалла РИА Новости.

Ранее Крупалла заявил, что Германия должна запустить "Северный поток – 2". По его мнению, будет хорошей идеей, если ФРГ пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия начала принимать евро за газ.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам только в рублях. Требование касается лишь недружественных стран. Президент РФ пояснил, что в расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Позднее стало известно, что "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях. Поставки приостановлены до их оплаты в соответствии с новым порядком. "Газпром" также напомнил, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому в случае неразрешенного отбора газа РФ из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут уменьшены на этот объем.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. После этого ряд иностранных компаний отказались работать в РФ. Также последовали различные санкции в отношении России.