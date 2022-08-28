Москвичам рассказали о ситуации на рынке автомобилей

Рынок подержанных машин за первые шесть месяцев текущего года сократился почти на четверть. На поиск подходящего варианта некоторым москвичам пришлось потратить несколько месяцев.

Сколько сейчас стоят автомобили на вторичном рынке? И реально ли купить новую модель в автосалоне? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

