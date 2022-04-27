Австрия согласилась на условия оплаты российского газа в рублях

Австрия готова платить за газ рублями. Она также принимает схему по оплате с открытием рублевого счета в российском банке. Об этом сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Венгрия также подтвердила, что будет платить за поставки в рублях.

А вот Болгария и Польша останутся без российского газа. "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки в эти страны. Причина – отказ платить в рублях. Власти Польши заявили, что вообще больше не планируют покупать газ у российских компаний.

Все это уже сказалось на ценах. 27 апреля на открытии торгов стоимость газа в Европе росла более чем на 20%, поднимаясь до 1 350 долларов за тысячу кубометров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.