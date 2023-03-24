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11:45

Экономика

Эксперты рассказали о сложностях доставки товаров в РФ через Турцию

Эксперты рассказали о сложностях доставки товаров в РФ через Турцию

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Эксперты рассказали, что товарооборот России с Турцией вырос в 3 раза за 2022 года, он приближается к 100 миллиардам долларов. Но в начале марта турецкая таможня внезапно заблокировала транзит грузов, которые шли в Рф по схеме параллельного импорта. При этом никаких официальных запретов или распоряжений не было.

Специалисты считают, что Турция так пытается сохранить отношения с ЕС и соблюсти требования десятого пакета санкций. Насколько существенны эти ограничения? Как они повлияют на экономику России и на отношения между странами?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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