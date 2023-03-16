Курс евро поднялся выше 82 рублей впервые с 21 апреля 2022 года

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 82 рубля впервые с 21 апреля прошлого года, а курс доллара поднялся выше 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации на 12:25, курс американской валюты увеличился на 1,75%, до 77,31 рубля. Курс евро же прибавил 2,83% и поднялся до 82,5 рубля. Однако через 10 минут доллар замедлился до 0,59% и остановился на 76,43 рубля. Помимо этого, курс китайской валюты увеличился на 0,65% и составил 11,072 рубля.

До этого европейская валюта поднялась до 81,02 рубля. Однако спустя четыре минуты рост замедлился, и курс расположился на уровне 80,99 рубля.

Также курс доллара опускался ниже 75 рублей 13 марта. Тогда валюта достигла отметки в 74,92 рубля.

Позже экономист Михаил Беляев прокомментировал падение курса доллара до 75 рублей. По его мнению, это стало следствием экономических событий, происходящих в США. Эксперт добавил, что в ближайшие несколько дней курс снова восстановится до указанной отметки, а то и поднимется до 76 рублей.

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