Экономист объяснил падение курса доллара ниже 75 рублей

Фото: Москва 24 Никита Симонов/Никита Симонов

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал падение курса доллара до 75 рублей. Это произошло впервые с 1 марта 2023 года, сообщает RT.

Беляев считает, что курс валюты, опустившийся в ходе торгов ниже 75 рублей впервые с начала весны 2023 года, – это следствие экономических событий, происходящих на территории США.

"Это и крушение двух крупных банков, и различные предсказания о том, что Америку может ожидать Великая депрессия. К этим предсказаниям можно относиться по-разному, но поскольку они присутствуют, то влияют на состояние экономики и на денежную сферу", – отметил экономист.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней курс снова восстановится до указанной отметки, а то и поднимется до 76 рублей.

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара впервые с начала весны опустился ниже 75 рублей и достиг отметки в 74,92 рубля. Одновременно с этим снизился курс евро, он торговался на уровне 79,98 рубля.

Ранее Минфин США совместно с Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией по страхованию вкладов сообщали о причинах закрытия банка Нью-Йорка Signature Bank. Банк был закрыт из-за системных рисков после банкротства Silicon Valley Bank. В заявлении указано, что руководство также было удалено.



Три банка прекратили свою деятельность в США

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