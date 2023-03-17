День финансовой грамотности для детей и молодежи состоится в Москве 27 марта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Московском центре качества образования состоится День финансовой грамотности для детей и молодежи. Его организует департамент финансов совместно с департаментом образования и науки Москвы при участии ГУ Банка России по ЦФО, УФНС России по городу Москве, Московской биржи и Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

"Финансовая грамотность – ключевой навык в современном мире. Овладеть им помогают столичные финансисты в рамках наших мероприятий. Гостей Дня финансовой грамотности для детей и молодежи ждут советы от ведущих экспертов по обращению с личными финансами", – отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Посетителям расскажут о том, как распознать и противостоять деятельности кибермошенников, как начать инвестировать, как ограничить себя от ненужных покупок, также объяснят важность развития своего человеческого капитала.

Школьники смогут принять участие в деловой игре "Личные финансы", а старшеклассников ждет мастер-класс по банкротству физических лиц и лекция о налоговых декларациях.

Любой гость может обратиться за налоговой консультацией к сотрудникам УФНС России по городу Москве и узнать на мастер-классе о том, как отличить настоящие купюры от поддельных. На мероприятии будет представлена выставка, посвященная финансовым пирамидам.

Дни финансовой грамотности организуются в столице несколько раз в год в рамках масштабной работы по финансовому просвещению москвичей, которая проводится на системной основе по поручению Сергея Собянина.

Просветительский марафон пройдет 27 марта, начало в 14:00. Вход свободный.

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