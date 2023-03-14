День финансовой грамотности пройдет в районе Соколиная Гора

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В Московском центре качества образования в районе Соколина Гора 27 марта состоится День финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом сообщила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"Гостей Дня финансовой грамотности для детей и молодежи ждут советы ведущих экспертов по обращению с личными финансами. Мы организуем мероприятия для горожан всех возрастов, чтобы каждый житель мог узнать что-то новое и полезное", – приводят ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

Гостям мероприятия расскажут об уловках мошенников, пытающихся выманить средства с чужих счетов, а также инвестициях, человеческом капитале и других. Специалисты Управления федеральной налоговой службы (УФНС) ответят на вопросы посетителей.

Помимо этого, школьники смогут принять участие в деловой игре "Личные финансы", старшеклассники – в мастер-классах по теме налогов и банкротства.

Мероприятие начнется в 14:00 по адресу Семеновская площадь, дом 4. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее в библиотеке Дома Гоголя прошла лекция на тему финансовой безопасности, где москвичам рассказали, как не стать жертвой финансовых пирамид. Спикер объяснил гостям, как защитить свои сбережения, а также рассказал о поддержке пострадавших от рук мошенников.



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