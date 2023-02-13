Россиянам рассказали о способах заработка с помощью банковских карт

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Россиянам рассказали о том, как можно выгодно использовать банковские карты. Несколько советов дала операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. Об этом сообщает News.ru.

В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на кешбэки и программы лояльности, которые предлагают своим клиентам почти все кредитные организации. Величина кешбэка может быть от 1 до 10%. Как правило, он выплачивается бонусными баллами или рублями, которые владелец карты затем может использовать.

Выгодно также получать проценты на остаток на банковском счете. По словам эксперта, для этого даже не требуется заводить накопительный счет. Необходимо просто обратиться в банк с просьбой открыть такую карту, а затем переложить все денежные средства на нее. Клиент банка может получать 2–3% годовых.

Как отметила Артемьева, заработать можно и с помощью кредитной карты.

"Переводите заработную плату на доходный депозит и тратьте деньги только с кредитки. Погасите долг до истечения беспроцентного периода – и вот ваша зарплата вместо того, чтобы быть потраченной, заработала небольшой процент сверху", – объяснила она.

Также владельцы карт могут снизить или отменить стоимость за ее обслуживание. Эксперт уточнила, что эти платежи обнуляют:

зарплатным клиентам;

пенсионным клиентам;

тем, кто выполняет требуемые условия по обороту или неснижаемому остатку.

"Перенесите зарплату в банк, картой которого вы пользуетесь или по карте которого поддерживаете требования по неснижаемому остатку", – рекомендовала Артемьева.

Ранее криптоэксперт Евгений Каминский призвал россиян хранить сбережения в банке и отказаться от вкладов в акции. Специалист предупредил граждан о риске уйти в минус, вкладывая деньги в акции российских компаний. По его словам, можно попробовать вложиться в паевые инвестиционные фонды или облигации, поскольку процент выше, однако и здесь никто не может гарантировать прибыль.

Каминский сделал акцент на том, что лучше всего получить консультацию специалиста. Он сможет выстроить грамотный финансовый план. Однако эксперт призвал не надеяться не ежемесячную прибыль.



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