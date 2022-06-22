Новости последнего часа: правительством Москвы заключено 24 соглашения во время ПМЭФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, правительство Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключило 24 меморандума и соглашения. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей.
Блокировка транзита в Калининград не повлияет на решимость Москвы отстаивать свои интересы, но напряженности добавляет, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, решение Литвы о блокировке транзита грузов в Калининградскую область не обошлось без влияния США, это очередное проявление гибридной войны.
Дети до семи лет с 22 июня могут бесплатно ездить в пригородных поездах. Новый закон действует во всех регионах России. Для получения льготы родителям необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.
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