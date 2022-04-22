Промкомплексы столицы вложили в развитие свыше 46 млрд рублей

Статус промышленного комплекса позволил столичным предприятиям вложить в свое развитие более 46 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Промышленным комплексам полагаются значительные льготы по налогам на прибыль, ставке земельного налога и налога на имущество, а также аренде земли. В данный момент в Москве находятся 64 таких предприятия, которые дают свыше 75 тысяч рабочих мест. Это производители лекарственных средств, продуктов питания, одежды и косметики.

Особый статус промышленного комплекса присваивают действующему предприятию на 10 лет. Его могут получить обрабатывающее производство, а также организации из сферы научных исследований и разработок.

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