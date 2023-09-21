В РФ могут запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе

В России хотят запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе. Депутаты считают, что программы, финансируемые государством, должны работать на улучшение жилищных условий граждан и не распространяться на инвестиционные покупки. А в таких городах как Москва, Санкт-Петербург и Сочи квартиры часто покупают жители других регионов, чтобы зарабатывать на этой недвижимости.

Справедлива ли эта мера? Кто от нее пострадает, а кто – приобретет? И может ли она замедлить рост цен на недвижимость? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.