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21 сентября, 08:00

Экономика

В РФ могут запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе

В РФ могут запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе

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В России хотят запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе. Депутаты считают, что программы, финансируемые государством, должны работать на улучшение жилищных условий граждан и не распространяться на инвестиционные покупки. А в таких городах как Москва, Санкт-Петербург и Сочи квартиры часто покупают жители других регионов, чтобы зарабатывать на этой недвижимости.

Справедлива ли эта мера? Кто от нее пострадает, а кто – приобретет? И может ли она замедлить рост цен на недвижимость? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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