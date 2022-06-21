Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в РФ

Госдума приняла закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в РФ.

Согласно вводимой норме, нарушением не будет является использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Документ был инициирован правительством России.

Новый закон направлен на защиту российских компаний, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателей, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.