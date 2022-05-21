Магазины Reserved, Cropp и House вернулись в столицу под другими названиями

Магазины Reserved, Cropp и House вернулись под другими названиями. До этого сообщалось, что владеющая ими польская компания продает их китайской корпорации.



На фоне возвращения крупных магазинов стали появляться новости о том, что и другие сети планируют опять открыться. Главное, разобраться с логистическими цепочками. Так, по предварительным данным, Adidas уже забронировал в Турции склады.

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